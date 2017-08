Van spandoeken Oranje Leeuwinnen worden tassen gemaakt

Foto: ANP

NIJMEGEN - De spandoeken, die gebruikt zijn tijdens het EK vrouwenvoetbal, worden in Nijmegen verwerkt tot onder andere sporttassen, shoppers en damestassen. Medewerkers van Atelier Meer hebben maandag de banners en grote stoffen doeken opgehaald in het voetbalstadion in Enschede.

De banners zijn vooral oranje, rood en geel. De doeken hebben afbeeldingen van de gewonnen beker en twee voetballende vrouwen. Deze week worden daar bij het atelier in de Lindenberg sporttassen, shoppers en damestassen van gemaakt.



Atelier Meer is een sociale onderneming waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dagbesteding hebben op een creatieve werkplek. Meestal komt het materiaal uit Nijmegen, maar nu hebben de medewerkers de hand kunnen leggen op landelijk materiaal.