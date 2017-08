Winkelcentrum krabbelt beetje bij beetje op na verwoestende brand

NIJMEGEN - Het is alweer vier maanden geleden dat een grote brand in winkelcentrum Weezenhof woedde. Vijf winkels brandden helemaal uit, negen zaken hadden schade. Hoe is het nu met de winkeliers en hoe staat het ervoor met het winkelcentrum?

Er hangen vlaggetjes om de boel wat op te fleuren, maar erg mooi is het er nog niet. Sommige eigenaren heropenden hun zaak. De bakker, de kroegbaas en de kapper bijvoorbeeld. Maar ze zijn niet blij met hoe de rest van het Nijmeegse winkelcentrum erbij ligt. Her en der ligt rommel verspreid, er zijn half-afgebrande panden en bovenal is er onduidelijkheid, voor de winkeliers. Zij willen dat snel een oplossing komt, want de huidige situatie kost hen klanten. De tekst gaat verder onder de video. Vastgoedeigenaar Ton Hendriks beheert de panden. Hij zegt om de tafel te zitten met andere partijen en bovendien moet de verzekering nog uitkeren. Maandag is er een bijeenkomst voor de winkeliers, waarin gesproken wordt over het opknappen van de Weezenhof.