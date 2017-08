Ierse klusjesmannen bedonderen de boel, let op!

WIJCHEN - Ierse klusjesmannen probeerden in Wijchen donderdagmiddag een nietsvermoedende inwoner te bedonderen. Ze kwamen asfalt brengen en vroegen daar opeens geld voor.

Volgens de politie zouden de Ieren het rest-asfalt gratis leggen aan de Vormerseweg. Daarna wilden ze 10 euro per vierkante meter. Agenten gingen ter plaatse en troffen de mannen aan. Ze verzochten hen weg te gaan, naar hun geld konden ze fluiten.

De politie waarschuwt voor dit soort oplichtpraktijken en zegt dat mensen niet in zee moeten gaan met zulke klusjesmannen. Het is niet de eerste keer dat het in Wijchen fout gaat.

