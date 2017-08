Kinderboerderij Malkenschoten neemt afscheid van wallaby's en alpaca's

APELDOORN - Het zijn de blikvangers van kinderboerderij Malkenschoten in Apeldoorn: de wallaby's en alpaca's. Maar dat duurt niet lang meer. De regels voor kinderboerderijen zijn aangescherpt en daardoor moeten 37 wilde diersoorten weg. Een flinke teleurstelling voor veel bezoekers

'Kijk, zie je die kangoeroe!', roept een jongetje uit terwijl hij verrukt naar een wallaby wijst. De Australische dieren lopen naast de Zuid-Amerikaanse alpaca's.

Deze maand kunnen bezoekers van de Apeldoornse kinderboerderij nog van de dieren genieten, maar binnen twee maanden moeten 37 exotische vogels, kikkers en zoogdieren Malkenschoten verlaten. Dat komt omdat de regels zijn aangescherpt. Kinderboerderijen mogen nog maar 10 exotische diersoorten in huis hebben. Malkenschoten bezit er 47. En de dieren moeten in hun natuurlijke omgeving te zien zijn. Een Australische wallaby mag daarom niet langer rondscharrelen naast een Zuid-Amerikaanse alpaca. Onbegrijpelijk, vinden veel bezoekers.

'Ze moeten alle beestjes weghalen en dat vinden we niet zo leuk hè!', zegt een moeder verontwaardigd. Een opa die met zijn kleinkinderen op pad is, begrijpt het besluit ook niet. 'Die kinderen moeten kennis kunnen maken met allerlei dieren. In Nederland kennen ze alleen maar een hond en een kat en een paard. Dus dit soort exoten vind ik toch wel belangrijk.'

Dierentuinvergunning

Maar ja, regels zijn regels. En als Malkenschoten de exoten toch wil houden, moet er een dierentuinvergunning worden aangevraagd. En dat ziet de directie niet zitten. In dat geval moet de kinderboerderij aan dezelfde strenge eisen voldoen wat betreft het verzorgen en tentoonstellen van de dieren als in een dierentuin.

En dus worden de exotische dieren verkocht. Malkenschoten wil in plaats van de wilde dieren meer echte boerderijdieren aanschaffen.