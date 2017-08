Pretpark is klaar met negatieve weersvoorspellingen: 'Als het in Zeeland regent, regent het in heel Nederland'

APELDOORN - 'Voor de zoveelste keer dit seizoen blijkt weer een regenachtig voorspelde dag een fantastisch droge pretparkdag te zijn.' De Julianatoren in Apeldoorn is helemaal klaar met de weersvoorspellingen.

En dus moet het anders. 'We roepen de media op om weervoorspellingen nauwkeuriger te doen. Het benadrukken van regen terwijl het grotendeels droog en zonnig is, is aan de orde van de dag', schrijft het pretpark in een persbericht.

'Wij voorspellen niet, wij verwachten', weerspreekt Tom van der Spek van Meteogroup bij Radio Gelderland de kritiek. 'We kijken niet in een glazen bol, maar bedrijven wetenschap. En het is natuurlijk duidelijk dat wij er totaal niet bij gebaat zijn om weerberichten anders te brengen dan dat we denken dat het gaat worden.'

Luister hier naar het gesprek tussen Julianatoren-directeur Jeroen Buter en Tom van der Spek van Meteogroup:

Negatief

Dat kan volgens directeur Jeroen Buter wel zo zijn, maar toch valt het op dat huns inziens het weer de afgelopen twee jaar redelijk negatief naar buiten wordt gebracht: 'Op het moment dat het in Zeeland regent, regent het in heel Nederland.'

'Het is natuurlijk niet zo dat als het in Zeeland regent en het in Gelderland droog blijft met opklaringen, dat we dan zeggen dat het ook daar wel eens regen zou kunnen vallen', legt Van der Spek uit. 'Dat neemt niet weg dat weersverwachtingen soms compleet mis kunnen gaan. De weersverwachtingen zijn soms erg complex.'

Consequenties

Volgens Buter zijn de consequenties voor zijn pretpark groot. 'Qua planning is dat niet prettig, maar ook niet voor de bezoekers.' Zo ontstaan er enorme pieken, doordat maandag als enige van de week mooi weer was voorspeld. 'Terwijl woensdag en donderdag ook prachtige pretparkdagen zijn. Met een goede voorspelling zou deze piek zijn voorkomen.'

Van der Spek begrijpt dit. 'Meneer Buter concentreert zich op zijn park. en dat is natuurlijk heel logisch. Daar gaan mensen vooral naartoe als het lekker weer is. En gisteren was inderdaad een perfect voorbeeld: ik was zelf totaal niet tevreden over mijn verwachting voor die dag. Dat was inderdaad te negatief, maar het was ook een uiterst gecompliceerde weersituatie.'

Eigen weersvoorspellingen

De Julianatoren is daarom begonnen met eigen weersvoorspellingen op de website. Maar volgens Buter is dat geen heel grote verandering. 'Over het algemeen komt de weersvoorspelling van Omroep Gelderland het dichtst in de buurt van de werkelijkheid. Dus we geven negen van de tien keer jullie weerbericht door.'

Hoe zit het vandaag dan met het weer? Van der Spek: 'Het blijft gecompliceerd. Dat heeft alles te maken met een zogenoemde 'koude put'. Dat is een gebied met koude lucht in de bovenlucht. Het oosten van Gelderland is daardoor bewolkt en in het uiterste noordoosten valt en spatje regen. En die west-oostverdeling blijft vandaag waarschijnlijk bestaan.'