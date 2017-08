Al die negatieve weersvoorspellingen, pretpark is er klaar mee

APELDOORN - 'Voor de zoveelste keer dit seizoen blijkt weer een regenachtig voorspelde dag een fantastisch droge pretparkdag te zijn.' De Julianatoren in Apeldoorn is helemaal klaar met de weersvoorspellingen.

En dus moet het anders. 'We roepen de media op om weervoorspellingen nauwkeuriger te doen. Het benadrukken van regen terwijl het grotendeels droog en zonnig is, is aan de orde van de dag'. schrijft het pretpark in een persbericht.

Volgens de directeur Jeroen Buter zijn de consequenties groot. 'Qua planning is dat niet prettig, maar ook niet voor de bezoekers.' Zo ontstaan er enorme pieken, doordat maandag als enige van de week mooi weer was voorspeld. 'Terwijl woensdag en donderdag ook prachtige pretparkdagen zijn. Met een goede voorspelling zou deze piek zijn voorkomen.'

De Julianatoren is begonnen met eigen weersvoorspellingen op de website.