Parkeergarage Tiel gaat eindelijk open, maar wordt continu bewaakt door brandwachten

TIEL - De parkeergarage in Tiel kan alleen open door gebruik te maken van brandwachten. De garage onder het nieuwe cultuurcentrum Zinder is onlangs opgeleverd, maar zonder de certificering van de brandveiligheidsinstallatie.

De garage gaat nu toch op maandag 14 augustus open, maar er zijn dan 24 uur per dag brandwachten aanwezig. Die blijven daar tot de certificering rond is. De brandwachten worden door bouwer Volker Wessels betaald.

De boeteregeling met de bouwer is volgens de gemeente niet van kracht, omdat de garage wel is opgeleverd. De bouwer moest 5000 euro per dag betalen, wanneer de garage niet op tijd klaar zou zijn. Die boetregeling zou begin deze maand ingegaan zijn. Volgens een woordvoerder van de bouwer hebben zij en de gemeente Tiel nog deze week gesprekken gevoerd over de kwestie.

Extra kosten

De raad is donderdag op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken. De nota is in bezit van Omroep Gelderland. Eerder deze week zijn ook vragen gesteld door het raadslid Robert van Galen. Hij zegt dat nog veel vragen onbeantwoord blijven. Zo is niet duidelijk wat mis is met de brandveiligheidsinstallatie. Ook loopt er nog een geschil met de bouwer over de extra kosten voor de grondsanering van 5 miljoen euro.

Er wordt al maanden gesproken over een certificering die nog maar niet rondkomt. Ook is niet duidelijk of betaald parkeren tot 22.00 uur in Tiel ingaat op het moment van de opening. Dat was eerder wel zo afgesproken. De parkeergarage is de eerste twee weken gratis, laat de gemeente in een persbericht weten.