Het vervangen van de gasmeter verliep niet helemaal lekker

Foto: Omroep Gelderland

STROE - Aan de Dunenkamperweg in Stroe is donderdag een gaslek ontstaan bij het vervangen van een gasmeter in een woning. Om de gebroken leiding te kunnen maken, moest een gat in de tuin worden gegraven.

Toen de leiding geraakt werd, rukte de brandweer en netbeheerder Liander uit om de leiding te dichten. Ter plaatse bleek dat het lek via de woning niet gemaakt kon worden. Daarop werd besloten een gat in de tuin te graven. Zo lukte het Liander uiteindelijk de leiding te maken. De hulpdiensten waren aanwezig bij. Foto: Omroep Gelderland