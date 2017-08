Fruitcorso Tiel in de toekomst mogelijk een tentoonstelling

TIEL - In de toekomst blijven de corsowagens van het fruitcorso in Tiel mogelijk stilstaan en wordt het een tentoonstelling.

Er moet iets gebeuren om het fruitcorso in Tiel financieel te redden voor de toekomst. Volgens woordvoerder Fred Eggink van de organisatie moeten daar snel knopen over worden doorgehakt. Een denktank is bezig met ideeën voor de toekomst. Omdat de beveiliging van het parcours een steeds grotere kostenpost wordt, denkt men aan een fruitfestival in plaats van een corso-optocht.

De wagens worden dan tentoongesteld rond het Burgemeester Hasselmanplein in Tiel. Voor dit gebied kan volgens Eggink dan entree geheven worden. 'We gaan vooruit door stil te blijven staan', zo wordt er binnen de organisatie over gesproken volgens Eggink. Of dit idee het ook echt gaat worden, zal in september duidelijk worden.

Gratis corso

De corso-organisatie heeft een lastige geschiedenis gekend met het heffen van entreegeld. De organisatie kreeg in het verre verleden te maken met juridische complicaties door het afsluiten van grote delen van de stad. Een paar jaar geleden werd weer een poging gedaan om te laten betalen voor het corso, maar de kosten van de afsluiting wogen niet op tegen de baten.

70.000 euro per jaar

De laatste jaren komt het corso rond de 40.000 euro op jaarbasis tekort. Naast sponsors vraagt de organisatie alleen geld voor tribuneplaatsen. Daarnaast wordt langs het parcours gecollecteerd. Om de problemen het hoofd te bieden is ruim een week geleden de actie 'Corsovriendje voor twee tientjes' gestart. Burgemeester Beenakker van Tiel riep de mensen op donateur te worden van het fruitcorso. De actie heeft in de eerste week ruim 750 euro opgeleverd.

Dat bedrag valt Eggink niet tegen. Hij merkt dat er een grote bereidheid is om het corso te steunen. De actie zal in de laatste twee weken voor het corso geïntensiveerd worden. 'We gaan dan flyeren bij verschillende supermarkten', zegt Eggink. Het mogelijk laatste rijdende Tielse fruitcorso is op zaterdag 16 september te zien.