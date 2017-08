OOSTERBEEK - Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de Utrechtseweg in Oosterbeek.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het slachtoffer is overgebracht naar een ziekenhuis in Nijmegen.

Naast politie en ambulance ging ook een trauma-arts ter plaatse. De arts is met de ambulance naar het ziekenhuis gereden.