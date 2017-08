VIDEO: Burgemeester beunt bij als straatmuzikant

LISBOA - Ex-wethouder en loco-burgemeester van Tiel, Willem Gradisen, is op vakantie in Lissabon. Alhoewel, vakantie, hij verdient ondertussen wat bij als straatmuzikant.

Gradisen is op dit moment burgemeester van Mook en Middelaar. Op Instagram plaatste hij donderdag een filmpje waarin hij al zingend optreedt met een andere straatmuzikant. Ondertussen lopen er mensen langs die geld in de gitaarkoffer gooien.

'Op vakantie in Lissabon mocht even worden meegespeeld met een straatmuzikant. Muziek is universeel. Wat is dat toch mooi en leuk om te doen', aldus de burgervader op Twitter.