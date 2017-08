Campings strenger gecontroleerd op legionella

AALTEN - De legionellabestrijding van campings wordt deze zomer strenger gecontroleerd. De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat meer inspecties uitvoeren.

Camping Goorzicht in Aalten kreeg donderdagochtend bezoek van inspecteur Jan van Hal. Die is tevreden met wat hij ziet. In de technische ruimte achter de douches prijst hij de circulatiepomp. 'Deze zorgt ervoor dat het water constant stroomt. Zodra de mensen de douche openzetten is er gelijk warm water.' Dat is niet alleen prettig voor de gasten; stromend water geeft meer bescherming tegen de legionella bacterie.

Volgens Van Hal mag de consument er wel van uitgaan dat campings de waterkwaliteit op orde hebben, maar controle blijft belangrijk. Hij wijst daarbij vooral op de ernstige uitbraak van legionella tijdens de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1999. 'Er zijn toen 32 mensen gestorven. En uit onderzoek blijkt gewoon dat wanneer adequaat beheer wordt uitgevoerd de kans op uitbraak minimaal is.'

Alle campings kregen een vragenlijst van de inspectie en moesten een deel van hun administratie opsturen. Op basis daarvan kiest de inspectie welke campings een bezoekje mogen verwachten.

'Niet druk'

Eigenaar Frank te Dorsthorst, van de camping in Aalten, maakt zich niet druk over de inspectie. 'Daar sta ik honderd procent achter. Er zijn altijd wel kleine correctiepuntjes, maar daar leer je van als ondernemer. Dat is niet verkeerd.'

De installaties worden allemaal goedgekeurd. Wel vindt Jan van Hal dat de administratie beter bijgehouden moet worden. 'En dan moet-ie binnen een aantal weken daaraan voldoen en dan volgt een nieuwe keuring. Als alles dan goed is wordt het afgerond.'