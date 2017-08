VIDEO: Getuige vertelt over mishandeling overleden Rodriquez

WARNSVELD - Er is online een video opgedoken waarin een man vertelt over de fatale mishandeling van Andres Rodriques (26) uit Warnsveld. De politie onderzoekt de video op echtheid en relevantie.

Op de beelden is te zien hoe een paar mannen praten over de mishandeling bij de Lidl in Warnsveld. Het lijkt erop dat twee mannen bij een andere man verhaal komen halen over de mishandeling. 'Andres krijgt zo'n harde klap. Afgelopen. Ik sta erbij. Hij ligt op de grond. Wat kan ik nog meer doen?', zegt de man die 'ondervraagd' wordt in zijn tuin.

'Een waarschuwing'

Hij zegt later in het gesprek dat hij zich bedreigd voelt. 'Niemand bedreigt jou, we waarschuwen je', klinkt het daarna. De man benadrukt dat hij Rodrigues heeft geprobeerd te helpen. 'Ik ben erbij geweest. Ik heb gezien hoe het is gegaan. En ik dacht: hij wordt wel wakker. Ik heb die jongen geholpen en geluisterd of hij ademhaalde.'

Rodriques werd in de nacht van 7 op 8 juli zo zwaar mishandeld dat hij in coma raakte. Zondag overleed hij aan zijn verwondingen. De politie gaat de opgedoken beelden eerst op echtheid en relevantie toetsen en gebruikt de beelden daarna mogelijk in het onderzoek naar de mishandeling.

