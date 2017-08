Eigenaren Chickfriend opgepakt, invallen in Barneveld en Nederhemert

BARNEVELD - De twee bestuurders van het Barneveldse bedrijf Chickfriend zijn donderdag aangehouden in het fipronilschandaal. Dat heeft de inlichtingen- en opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) gedaan in het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM). Het gaat om Martin van de B. en Mathijs IJ.

Ze worden door het Nederlandse Openbaar Ministerie verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door het gebruiken van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden ze verdacht van het voorhanden hebben van een verboden biociden.

Auto's en banktegoeden

In Barneveld en Nederhemert werden de huizen van de mannen doorzocht, in de gemeente Ede was een zoekactie in een opslagloods. Daarnaast werd een woning doorzocht waar één van de verdachten verbleef. Behalve de administratie zijn waardevolle goederen zoals auto’s, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.

Het gaat om een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten. Chickfriend bestelde fipronil bij een Belgisch bedrijf, vandaar de link met de zuiderburen.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie richt zich op het Nederlandse bedrijf en de Belgische leverancier van het bestrijdingsmiddel fipronil. Dat werd gebruikt om bloedluis te behandelen in stallen voor leghennen.

Mogelijk meer aanhoudingen

Het OM verwacht dat de acties van donderdag voorlopig afdoende zijn, maar meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. 'Dat doen we nooit', zegt een woordvoerder. De verdachten worden gehoord en als het onderzoek is afgerond wordt besloten of er vervolgstappen worden genomen.

Het kabinet reageerde donderdag ook op de commotie die ontstond nadat de Belgische regering bekendmaakte dat de NVWA al eind november wist van de besmetting van fipronil. Dat vertelde het kabinet vorige week niet aan de Tweede Kamer, maar dat kon volgens Van Dam en Schippers ook niet omdat die tip toen al deel uitmaakte van het strafrechtelijk onderzoek.

Zie ook: Bij Martin van Chickfriend zijn de rolluiken naar beneden