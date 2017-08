'Crisis door besmette eieren kost minstens 150 miljoen'

BARNEVELD - Door de crisis met bestrijdingsmiddel fipronil in eieren heeft de Nederlandse pluimveesector schade opgelopen van tenminste 150 miljoen euro. En dat bedrag kan nog verder oplopen, zegt Hugo Bens van boerenbelangenorganisatie ZLTO.

'Als het consumentenvertrouwen niet snel herstelt, kan dat oplopen tot 300 miljoen.' Nederland telt ongeveer 1000 leghenbedrijven, waarvan er ongeveer 150 getroffen zijn, zegt Bens. Hij is voorzitter van de pluimveeafdeling van ZLTO.

Niet zonder kleerscheuren

'Die mensen (de pluimveehouders, red.) hebben tonnen schade. Maar ook de bedrijven die niet direct betrokken zijn komen hier niet zonder kleerscheuren vanaf. Zij worden geraakt door het gedaalde consumentenvertrouwen'', aldus de voorzitter.

Veel leghenbedrijven zitten in Gelderland, en dat zijn ook degenen die getroffen zijn. Daarbij is het bedrijf dat schoonmaakte met het verboden middel fipronil in Barneveld gevestigd.

Door het eierschandaal zijn de bedrijven op slot gegooid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Miljoenen eieren zijn vernietigd en duizenden kippen zijn geruimd.