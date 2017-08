Harderwijkse waakt over de straat, waar dodelijk ongeval gebeurde

HARDERWIJK - Ze zag het al aankomen, want 'ze rijden hier geen 30, maar 130!'. Floriana van Noort is boos en verdrietig na de dodelijke aanrijding van maandagavond, vlak voor haar deur.

Ze controleert al lange tijd op de Hoofdweg en de Selhorstweg in haar woonplaats Harderwijk. Automobilisten scheuren daar dat het een lieve lust is. 'Jongens komen vanaf de boulevard en racen met elkaar. Het is hier soms net Zandvoort', vertelt ze.

Met een kladblok noteert ze al jaren nummerborden van de hardrijders. De kentekens geeft ze door aan de wijkagent. 'Die doen er echt wel wat mee. Ik weet dat het in hun politieoverleg wordt besproken. Soms gaan wijkagenten bij de hardrijders in hun wijk langs.'

Het is ook niet dat Floriana boos is op de gemeente en de politie: 'Ze doen hun best, het gaat alleen niet snel genoeg. Maar Rome is ook niet in een dag gebouwd...'

Betrokken

De Harderwijkse is vastbesloten de situatie te veranderen en vond het tijd er meer aandacht voor te vragen. Ze is emotioneel bij het onderwerp betrokken, want Floriana kreeg jaren geleden zelf een ernstig ongeluk. En de man die maandag werd doodgereden kende ze.

Het slachtoffer had niet lang geleden een bistro overgenomen, vertelt ze. Die fatale avond ging hij er even op uit voor een boodschap. 'Hij zou vervolgens nooit meer thuiskomen. De kinderen zeggen: papa dood, papa dood. Dit gaat door merg en been.'

