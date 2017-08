Al twaalf autobranden dit jaar in Presikhaaf: politie ziet geen patroon

ARNHEM - De Arnhemse wijk Presikhaaf kent een ware autobrandenplaag. De wagen die afgelopen nacht afbrandde, was al de twaalfde dit jaar in die wijk. Toch ziet de politie vooralsnog geen verband tussen de branden.

'In de meeste gevallen vermoeden wij dat het om brandstichting gaat. Auto's vliegen nu eenmaal niet vanzelf in de brand', legt een politiewoordvoerder uit. 'Maar bij die branden zien we geen patroon naar voren komen.'

In de nacht van woensdag op donderdag was het weer raak in Presikhaaf. Rond 02.00 uur werd de brandende auto ontdekt aan de Hoge Waard. De brandweer kon het vuur doven, maar de auto niet meer redden. De wagen werd weggesleept en op sporen onderzocht.

Door vuur verteerd

En ook afgelopen weekend brandde er een auto uit. Deze wagen stond geparkeerd op de Zoomstraat. Eerder werden al auto's verteerd door vuur in onder andere de Moorstraat, het Kramersgildeplein en de Warmelolaan.

Foto: Omroep Gelderland

'We doen in alle gevallen zo goed mogelijk onderzoek. Door de brand is het vaak lastig om bewijzen te vinden richting de daders. We zoeken dus goed naar eventuele sporen om te achterhalen hoe de auto in brand is gevlogen. We proberen via getuigen te achterhalen of er iets verdachts was.'

Eén aanhouding

Tot dusverre zijn nog geen verdachten vervolgd. De politiewoordvoerder geeft wel aan dat er één persoon is aangehouden voor een autobrand. Maar deze is weer heengezonden, omdat er geen aangifte was. 'En dan blijft er voor ons weinig over om mee te werken.'

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

Ondanks het opvallende aantal van twaalf autobranden in dezelfde wijk, gaat de politie er niet van uit dat het om één dader gaat. 'We zien dat er meerdere aanleidingen kunnen zijn voor een autobrand. Denk aan een ruzie in de relationele sfeer of een wraakactie. En het kan zijn dat iemand door de autobranden op het idee wordt gebracht om hetzelfde te doen. Daarnaast komt het wel vaker voor dat er op een plek veel autobranden zijn, zoals eerder in Nijmegen, Tiel en Culemborg.'

Geen extra controles

De politie voert vooralsnog geen extra controles uit in Presikhaaf. 'Wel houden onze surveillanten een extra oogje in het zeil. En we hebben omwonenden opgeroepen 112 te bellen bij het zien van een verdachte situatie.'

