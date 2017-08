Politie zoekt inbraakverdachte Velp

VELP - De politie is op zoek naar een man in de omgeving van Velp. Hij wordt verdacht van een inbraakpoging in die plaats donderdagmorgen.

Via Burgernet verspreidde de politie een signalement van de man: hij is blank, heeft een normaal postuur en draagt een zwart Adidas-trainingspak met witte strepen op de mouwen en de zijkant van de broek. In de melding staat dat de politie in eerste instantie zocht rond de Biesdelselaan in Velp. Of in die straat ook de inbraak plaatsvond, kon de politie nog niet zeggen.