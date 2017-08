Vitesse begint competitie met elftal van duel om Johan Cruijff Schaal

ARNHEM - Henk Fraser houdt in het eerste competitieduel van Vitesse zaterdag tegen NAC vast aan de formatie die ook zondag tegen Feyenoord speelde om de Super Cup.

Vitesse verloor het duel om de Johan Cruijff Schaal pas na strafschoppen van de landskampioen. In de tweede helft toonde de Arnhemse club herstel en kwam het verdiend langszij. Reden voor Fraser om niet te tornen aan zijn gekozen elftal dat ook in het laatste oefenduel tegen Reading al het vertrouwen kreeg.

Castaignos op de bank

Tijdens de training op donderdag op Papendal was tijdens het partijspel te zien dat Vitesse dus doorgaat op dezelfde weg. Dat betekent ook dat de kersverse aanwinst, Luc Castaignos, op de bank begint tegen NAC Breda. De spits, gehuurd van Sporting Portugal, oogt echter fit en lijkt een serieuze concurrent te worden voor Tim Matavz.

NAC Breda promoveerde vorig seizoen via de nacompetitie naar de eredivisie. Stijn Vreven, voormalig rechtsback van Vitesse, is de trainer van de Brabanders. De Belg verliet de Arnhemse club tijdens de winterstop van 2005. Vitesse ging de laatste zeven seizoenen alleen in 2014 onderuit tegen Ajax tijdens de eerste speelronde.