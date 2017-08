Bijzonder: lepelaars in onze Blauwe Kamer

WAGENINGEN - Je komt ze vooral tegen langs de kust. Maar in de Blauwe Kamer, het natuurgebied op de grens van Gelderland en Utrecht, hebben de lepelaars een fijn plekje gevonden.

In het ondiepe water is genoeg voedsel te vinden en hoog in de bomen hebben ze een veilige plek om te broeden. “Elk jaar zijn er meerdere lepelaars die hier hun eitjes leggen”, vertelt Maarten Den Hartigh, boswachter van Utrechts Landschap aan verslaggever Laurens Tijink. Samen lopen ze door de Blauwe Kamer.

De lepelaar is één van de beschermingssuccessen van Vogelbescherming. Rond 1970 waren er nog maar 170 broedpaar in ons land, nu ruim 2.500. De Nederlandse populatie lepelaars is uniek, in andere landen in Noord-West-Europa broeden ze nauwelijks.

De Blauwe Kamer is een paradijs voor vogelliefhebbers

De vogelkijkhut biedt uitzicht over het vogelrustgebied. Naast de lepelaars vind je hier ook aalscholvers, blauwe reigers, zwanen, de visarend, de zeearend maar ook pimpelmeesjes en merels. "Heel gevarieerd. Er is geen plek zoals de Blauwe Kamer", zegt Den Hartigh trots.

De rivier heeft vrij spel, het gebied overstroomt regelmatig

Het natuurgebied bestaat dit jaar 25 jaar. Sinds het verwijderen van de zomerkade in 1992, heeft de rivier vrij spel in de Blauwe Kamer waardoor het gebied regelmatig overstroomt. "Het water zorgt voor een dynamisch natuurgebied met veel hoogteverschil, struweel en grazige vlaktes."

De galloways die hier grazen zorgen ervoor dat het gebied open blijft. Zodat als de rivier binnen moet stromen bij hoog water, hij ook binnen kan stromen.

Het landschap lezen door middel van planten

De kruisdistel is een plantensoort die helemaal thuishoort in het rivierengebied. Het tekent het landschap van de Blauwe Kamer. "Door middel van planten kan je zoveel lezen van het landschap. Waar je staat en wat de geschiedenis is. Planten komen alleen voor waar ze voor horen te komen. De natuur heeft altijd een reden", aldus Den Hartigh.

