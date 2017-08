Celstraf geëist voor Nigeriaan die 30.000 euro smokkelde in melkpak

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag drie maanden cel geëist tegen een 39-jarige Nigeriaan die 30.000 euro aan contanten in een pak melk vervoerde. De officier van justitie vermoedt dat de man het geld in Nederland wilde witwassen.

De verdachte was zelf niet aanwezig bij de rechtbank in Arnhem. Hij zou op dit moment op de Canarische Eilanden zitten.

De marechaussee deed de vondst in het najaar van 2015. De Nigeriaan zat op dat moment in de ICE vanuit Frankfurt naar Arnhem. Hij zei tegen de politie dat hij een auto wilde kopen met het geld, om deze vervolgens naar zijn vaderland te verschepen.

Vaagheden

Volgens het OM grossierde de verdachte echter in vaagheden en kon hij niet vertellen waar het geld vandaan kwam. Ook was nergens bewijs te vinden dat hij daadwerkelijk van plan was een auto aan te schaffen. Het vermoeden bestaat dat het geld afkomstig is uit de drugshandel. De Nigeriaan werd tien jaar geleden door de rechtbank in Haarlem al eens voor eenzelfde soort vergrijp veroordeeld tot acht maanden cel.

De rechter doet 24 augustus uitspraak.