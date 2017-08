Curator Tuunte: Goede hoop op doorstart

WINTERSWIJK - De failliet verklaarde modeketen Tuunte Fashion maakt goede kans op een doorstart. 'Er hebben zich een aantal serieuze kopers gemeld', zegt curator Vincent Jongerius van Bax Advocaten in Doetinchem.

Tuunte heeft 25 winkels in Gelderland en het hoofdkantoor zit in Winterswijk. Dinsdag werd het bedrijf op eigen aanvraag failliet verklaard. Directeur Louis van Andel liet weten dat de modeketen zich niet kon aanpassen aan het veranderende winkellandschap.

Volgende week duidelijkheid

Jongerius hoopt volgende week meer duidelijkheid te krijgen over een doorstart. 'We zijn heel druk bezig met het verzamelen van informatie. Dat proces hoop ik deze week af te ronden zodat we volgende week met de potentiële kopers om de tafel kunnen.'

Winkels blijven (voorlopig) open

De winkels van Tuunte, waar in totaal zo'n 250 mensen werken, blijven voorlopig open. 'Het streven is in deze periode een doorstart te realiseren, zodat er geen medewerkers op straat komen te staan. Zodra de winkels dicht gaan, wordt dat moeilijker', besluit de curator.