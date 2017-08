Man uit Groesbeek aangereden na achtervolging door politie

GROESBEEK - Een 47-jarige man raakte woensdagavond gewond bij een achtervolging in Groesbeek. Hij reed vermoedelijk onder invloed.

Agenten zagen de man rond 22.00 uur op zijn brommer rijden in het centrum toen hij een eenrichtingsweg insloeg. Zij wilden hem hier op aanspreken, maar hij negeerde het stopteken. Ook zwaailichten en geluidssignalen hielpen niet, dus werd besloten de man in te halen.

Even niet aanspreekbaar

Op de Jan Steenweg ging het mis. Door nog onbekende oorzaak botste hij met de politiewagen en een geparkeerde auto. De Groesbeker was even niet aanspreekbaar en leek ernstig gewond. Daarom werd de traumaheli opgeroepen.

Bij aankomst van de helikopter was de man weer bij kennis. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Omdat hij naar alcohol rook, is bloed afgenomen voor onderzoek. De politie en de verkeersongevallenanalyse van een ander korps doen onderzoek naar de aanrijding.