Auto belandt in het water langs snelweg A15

Foto: Roland Heitink

ELST - Op de snelweg A15 bij Elst is donderdagmorgen een auto in het water beland. De rechterrijstrook was even dicht tussen knooppunt Valburg en Elst.

Het ongeluk gebeurde in de richting Gorinchem - Nijmegen. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren ter plaatse. Hoe het met de bestuurder en eventueel andere inzittenden gaat, is niet bekend. Vanwege het ongeluk en de rijstrookafsluiting was een file ontstaan van enkele kilometers. Die is opgelost.