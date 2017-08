Stationsomgeving Doetinchem begin september open

Foto: REGIO8

ULFT - De nieuwe stationsomgeving rondom het centraal station in Doetinchem wordt begin september geopend. De afgelopen maanden is het gebied bestraat en is er een skateplaza aangelegd.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Door de metamorfose die het stationsplein heeft ondergaan, heeft het gebied eindelijk de uitstraling die past bij een centrumgemeente als Doetinchem,' aldus de gemeente. Op zaterdag 2 september wordt het stationsgebied door onder andere gedeputeerde Conny Bieze geopend. Rondom het centraal station is naast de skateplaza onder meer het busstation aangepakt. Zo is er een duurzame luifel geplaatst om reizigers droog te houden tijdens het wachten.