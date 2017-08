Unieke aap met grote baard te zien in Apenheul

Foto: Apenheul

APELDOORN - Er is een nieuwe apensoort te zien in de Apenheul: de baardsaki. Twee mannetjes verhuisden vanuit dierentuinen in Belfast en Colchester naar het dierenpark in Apeldoorn.

Bezoekers kunnen de baardsaki's zien aan het einde van de looproute van de Apenheul. Ze wonen op het wolapeneiland. Het tweetal went momenteel nog aan het nieuwe onderkomen. 'Een van de twee is al regelmatig op het eiland te vinden. De ander is nog wat terughoudend', vertelt Warner Jens, hoofd dierverzorging. 'Het is de bedoeling dat de baardsaki’s het eiland in de toekomst met de wolapen delen', gaat hij verder. De wolapen zijn gewoon te zien op het andere gedeelte van het eiland. Karakteristieke baard De apen staan bekend om hun karakteristieke baard: mannetjes en vrouwtjes hebben er een. Daarnaast hebben ze een grote, dikke staart. In het wild leeft de soort in de regenwouden van Suriname, Guyana en Noord-Brazilië. Baardsaki's zijn wereldwijd maar in een paar dierentuinen te zien.