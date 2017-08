Lokaal energieproject in Beltrum gaat door

ULFT - Het is Beltrum gelukt om voldoende geïnteresseerden bij elkaar te krijgen voor een lokaal energieopwekkingssysteem in het dorp. Na één informatieavond hebben vijftig gezinnen zich aangemeld voor het postcoderoos-project van coöperatie De ZONders.

Het dak van sporthal De Sonders is beschikbaar gesteld voor het project, zodat er zonnepanelen aangelegd kunnen worden. Maar om meer mensen te kunnen voorzien van stroom is meer ruimte nodig. Onder andere Bouwbedrijf Offman is bereid om het dak beschikbaar te stellen.

Naast de gemeente Berkelland krijgt het project ook subsidie van de provincie. Op zondag 20 augustus zal wethouder Joke Pot het Energieopwekkingssysteem officieel openen.