Gigantische hagelstenen in Italië: Gelderlanders maken schade op

MEZZOLAGO - Vakantiegangers rond het Gardameer werden gisteren verrast door gigantische hagelstenen. Ook Karen uit Hattem staat met haar man op de camping: 'Eerst dachten we dat het wel meeviel, maar toen kwam het grovere werk.'

Van lekker zomers vakantieweer is dus absoluut geen sprake. In plaats van lekker bij de caravan te zitten stonden er gisteren auto's onder de voortenten. Veel liepen er toch schade op.

Beluister hier hoe Karen de nacht heeft beleefd.

Overal schade

'Vrijwel iedereen heeft schade, op een gegeven moment dacht ik dat het dak van de caravan naar beneden kwam', zegt Karen emotioneel. De schade is op een camping verderop niet minder. Bij een Gelders gezin bleef maar weinig heel van hun tent.

Blijven, of terug naar Nederland?

Sandra twijfelt nog of ze blijft of terugkeert naar Hattem. 'We zitten nog een beetje in dubio. Voor komende week staat er nog aardig wat onweer op het programma. Het zonnetje breekt nu door dus we gaan eerst even de schade opmaken en rustig ontbijten.' Het is niet de eerste keer dat ze pech heeft. 'Twaalf jaar geleden gingen we naar Italië en ook toen hadden we een enorme hagelbui. We hebben toen gezegd: nooit meer Italië. Na twaalf jaar Frankrijk dachten we: laten we het weer eens proberen. Nu is het dus weer raak.'