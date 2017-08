Nijmegen: 'Niet voeren a.u.b., anders gaan ze naar de slager!'

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen doet op sociale media aan natuureducatie voor de stadsmens. 'Voer de koeien in ons rivierpark niet, anders gaan ze naar de slager.'

De koeien struinen sinds de Vierdaagse door het uiterwaardengebied rond nevengeul De Spiegelwaal. 'Inmiddels hebben we 13 leuke beesten in het rivierpark en er komt nog een tiental bij', schrijft de gemeente. 'Dringend verzoek: voer ze niet.'

Doodvonnis

Nijmegen heeft gezien dat de dieren soms door mensen gelokt en gevoerd worden. Niet doen, waarschuwt de gemeente nu. 'Hoe leuk het ook is om het vertrouwen van dieren te winnen zodat ze uit je hand eten: ons dringende verzoek is om dit niet te doen.'

'Dieren die mensen met voedsel gaan associëren vormen een risico en dan rest het droeve lot naar de slager. Bijvoeren uit de hand, hoe goed bedoeld ook, kan dus uiteindelijk het doodvonnis voor een dier betekenen.'

'Klap in je handen'

Mochten dieren nu al te dicht in de buurt komen, dan heeft de gemeente nog wel een suggestie wat te doen: 'Sta even op, maak je groot en klap in je handen.' Dan wandelen de beesten wel weer verder, is de gedachte.

De komende weken gaat de gemeente nog 10 tot 15 dieren van stichting Taurus loslaten in het riverpark. 'We volgen het proces nauwgezet en we hopen dat mens en dier met respect met elkaar blijven omgaan', eindigt de gemeente haar lesje over natuur in de grote stad.