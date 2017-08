Scooter brandt uit op 11de verdieping van flat

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De brandweer heeft in de nacht van woensdag op donderdag een brandende scooter geblust. Opmerkelijk is dat de scooter op de 11de etage stond van een flat aan het Schipholplein in Arnhem-Zuid.

De brand werd rond 03.10 uur ontdekt. Er kwam veel rook vrij. Twee personen zijn naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze rook hadden ingeademd. Wat de scooter op de 11de etage van het flatgebouw deed, is niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.