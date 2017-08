Het blijft maar doorgaan: weer een autobrand in Arnhemse wijk Presikhaaf

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Het houdt maar niet op met de autobranden in de Arnhemse wijk Presikhaaf. In de nacht van woensdag op donderdag brandde voor de achtste keer in enkele weken een auto uit.