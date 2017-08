We wonen dichter bij ons werk

ARNHEM - Gelderlanders maken iets minder kilometers voor hun woon-werkverkeer. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De gemiddelde afstand tussen thuis en werk is 24,9 kilometer, 100 meter minder dan vorig jaar.

Het CBS heeft onderzocht hoeveel kilometers Nederland gemiddeld afleggen om op hun werk te komen. In december 2015 legde Nederlanders gemiddeld 22,6 kilometer af om op hun werk te komen. Gelderland ligt daar met 24,9 kilometer iets boven. Inwoners van Zeeland leggen maken de meeste kilometers (33,7).

Elburgenaren maken meeste kilometers

De inwoners van Elburg zijn de grootste kilometervreters van Gelderland. Zij leggen gemiddeld 33,7 kilometer af om naar hun werk te komen.

Apeldoorn vaakst in eigen gemeente

Inwoners van Apeldoorn en Winterswijk hebben het vaakst van alle Gelderlanders een baan in hun eigen gemeente. Van de 72.600 werknemers hebben 40.600 inwoners van Apeldoorn een baan in hun eigen gemeente. Apeldoorners die in hun eigen gemeente werken leggen gemiddeld 3,1 kilometer af om naar hun werk te komen. Mensen die buiten hun gemeente werken leggen juist 26,4 kilometer per werkdag af.

Winterswijk werkt op 100 meter van huis

Dat geldt voor 6.400 inwoners van de gemeente Winterswijk, op een werkende bevolking van 12.800 personen. In Winterswijk woont men gemiddeld op 100 meter van hun werk. Winterswijkers die buiten hun gemeente werken leggen juist relatief veel kilometers af: ze reizen 29,9 kilometer om op hun werk te komen.

En hoe zit het in Nederland?

Als we naar het Nederlandse gemiddelde kijken, dan werkt 38 procent van de werknemers in de eigen gemeente. In bijna twee derde van de gemeenten vindt echter dagelijks een kleine exodus plaats: 70 procent of meer van de in loondienst werkende inwoners doet dit buiten de gemeentegrens . De Limburgse gemeente Onderbanken spant de kroon, meer dan 90 procent van de werknemers doet dit buiten het dorp.

Gemiddeld tussen de 15 en 35 kilometer

Voor het grootste deel van de werknemers ligt de gemiddelde afstand tot hun plaats van werken tussen de 15 en 35 kilometer. Inwoners van de gemeenten als Terschelling, Hulst, Vlissingen, De Marne, Sluis, Vaals, Eemsmond, Delfzijl en Dronten wonen gemiddeld meer dan 35 km bij hun werk vandaan. In de gemeenten Amsterdam, Westland, Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Bunschoten en Edam-Volendam wonen de werknemers minder dan 15 km bij hun werk vandaan.