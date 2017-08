Tim Receveur wil voor promotie gaan met De Graafschap

ZELHEM - Nieuwkomer Tim Receveur durft ambitie uit te spreken met De Graafschap.

"Ik vind dat wij voor promotie moeten gaan. Dat lijkt mij duidelijk en daar moeten we ook niet bang voor zijn om dat uit te spreken."

De middenvelder voelt zich prettig bij zijn nieuwe club. "Ik kom hier niet vandaan, maar kan me goed aanpassen. Nu bij zo'n oefenwedstrijd op een amateurveld in de buurt, komen er al heel veel mensen. Dat is op De Vijverberg dan nog keer tien. Zeker als je het vergelijkt met de andere Jupiler League-clubs, is dit echt eredivisiewaardig. Met het publiek erachter kunnen wij extra hard gaan."

Receveur weet dat het dringen is op het middenveld. "Maar ik ga voor een basisplaats. De concurrentie is groot en dat zorgt ervoor dat het niveau omhoog gaan. Maar onderling gaan we goed met elkaar om. Het zou voor mij een teleurstelling zijn als ik er niet in zou staan. Ik ga ervan uit dat ik maandag over een week tegen Jong PSV in de basis sta."