Doodrijder Harderwijk vrijgelaten; had niet gedronken

HARDERWIJK - De bestuurder van de auto die bij het ongeluk in Harderwijk betrokken was, waarbij een fietser om het leven kwam, is vrijgelaten. Uit onderzoek is gebleken dat de man niet gedronken had.

De auto schepte maandagavond de 35-jarige Remco, hij overleed onderweg naar het ziekenhuis. De politie laat woensdagavond weten dat het om een 19-jarige inwoner gaat. Eerder werd gemeld dat het een 20-jarige man was. Hoewel de man is vrijgelaten, is hij nog wel verdachte in de zaak. Naast de bestuurder zaten er nog twee jonge vrouwen in de auto. Geen van hen liep lichamelijk letsel op. De politie doet nog volop onderzoek, onder meer naar de snelheid van de auto ten tijde van het ongeval. Ook is er bloed afgenomen bij de bestuurder om te zien of hij onder invloed was van andere middelen. Bloemen voor omgekomen fietser in Harderwijk

