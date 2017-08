Hond Murdoch zit al bijna zes jaar in het asiel

BRUCHEM - Of hij het asiel ooit nog definitief verlaat, is maar zeer de vraag: hond Murdoch zit inmiddels al bijna zes jaar in het dierenopvangtehuis De Bommelwaard in Bruchem.

Murdoch, een reu, kwam in november 2011 bij de Bruchemse opvang terecht. Hij was in beslag genomen samen met nog een aantal andere honden. 'Murdoch is twee keer geplaatst geweest, maar werd beide keren teruggebracht', vertelt Wilma de Joode van de opvang.

Gebruiksaanwijzing

'Murdoch is een kruising van een Stafford en een Shar-Pei. Het is er wel één met een gebruiksaanwijzing, zo kan hij niet goed met andere dieren. Qua mensen heeft hij ook zo zijn voorkeur, maar naar ons is hij over het algemeen super lief. Toch zou ik hem niet bij kleine kinderen of andere dieren plaatsen. Dan is het toch lastig om een juiste baas te vinden.'

Niet zielig

Toch is Murdoch niet zielig, denkt De Joode. 'Murrie is zo gewend hier, hij is helemaal zen. Er wordt met hem gewandeld, geknuffeld, hij komt niks te kort. Ik denk dat hij het beter heeft dan menig huishond die drie keer per dag maar vijf minuten uitgelaten wordt omdat de baasjes werken. Toch zou het wel heel fijn zijn als hij de laatste paar jaar een eigen plek zou hebben.'