Massaal bidden voor een wonder in Arnhem

ARNHEM - Er staat vanaf donderdag vier dagen lang een megatent in Park Presikhaaf in Arnhem. De tent biedt plaats aan duizend gelovigen die er kunnen bidden. 'We verwachten wonderen te gaan zien', aldus Jan Willem van Dam, woordvoerder van de evangelische organisatie verwachteenwonder.nl.

Iedere avond staat er een bijeenkomst op het programma: op donderdag en vrijdag om 20.00 uur en op zaterdag om 19.00 uur. Op zondag kunnen geïnteresseerden om 11.00 en 18.00 uur terecht in de tent. Er worden gastpredikers ingevlogen uit Amerika en Zuid-Afrika die de menigte toe gaan spreken.

'Elk jaar organiseren we een grote tentencampagne in Nederland. En deze keer vindt het in Arnhem plaats', vertelt Van Dam. 'We nodigen mensen uit om het evangelie te horen en te bidden voor zieke mensen. We verwachten een wonder van God, omdat hij geneest.'

Luister hier het hele interview met Jan Willem van Dam bij Radio Gelderland:

Genezingen

Tijdens voorgaande edities - in andere steden - zouden volgens de organisatie wonderen hebben plaatsgevonden. Zo zou er in Nijmegen iemand van nierdialyse zijn afgeholpen. In Delfzijl zou iemand zijn genezen van kanker in de neus.

Van Dam: 'Een wonder is vaak iets bovennatuurlijks, iets dat mensen niet kunnen doorgronden. Wij beloven niet dat er een wonder gebeurt, het is een belofte van God. Wij geloven dat wat God zegt, hij ook gaat doen. Ons deel is simpel geloven en bidden.'

2300 kerken

De evangelische organisatie is onderdeel van een wereldwijd genootschap met 2300 kerken in meer dan 120 landen.