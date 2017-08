Achilles krabbelt weer op na rampseizoen

ZELHEM - Na alle ellende van vorig seizoen krabbelt Achilles'29 weer op.

Met een grotendeels nieuwe selectie gaat de Groesbeekse club het nu proberen in de tweede divisie. De oefenwedstrijden zijn vooral tegen eerste divisionisten, zoals dinsdag De Graafschap, waarvan met 4-2 werd verloren.

"Ja, we willen er geen afstand van nemen", verklaart trainer Eric Meijers. "Het is de keiharde waarheid dat het wel zo is. Maar als wij dit soort wedstrijden spelen, creëren wij inhoud, waardoor wij straks in de competitie toch over moeten hebben. Ik vond dat we goed overeind bleven. We hebben er een wedstrijd van gemaakt, alleen vallen er een paar cruciale ballen op de verkeerde momenten binnen."

De klap van de degradatie is hard aangekomen. "Dit is natuurlijk niet niks. De club heeft vier jaar geïnvesteerd om op Jupiler League niveau te blijven spelen. En dat is helaas in de eerste helft van het seizoen vorig jaar fout gegaan. We moeten nu op de blaren zitten. We moeten nu één stap achteruit maken om er vervolgens weer twee vooruit te kunnen doen. Wij onderschatten het zeer zeker niet, maar we gaan een poging wagen om met de bovenste ploegen mee te doen. We hebben een jonge groep, onze oudste speler is 23. Wij proberen op fitheid het verschil te maken, maar de andere ploegen kunnen dat met routine."