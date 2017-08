De Graafschap met moeite langs Achilles

ZELHEM - De Graafschap heeft de oefenwedstrijd tegen Achilles'29 in Zelhem met 4-2 gewonnen. De Superboeren hadden het lang moeilijk, maar wisten in de tweede helft toch afstand te nemen.

Op het uitstekend bespeelbare veld van VV Zelhem begon Achilles verrassend sterk. Niek Versteegen zorgde voor veel dreiging en de snelle spits opende na een kwartier de score, al stond hij daarbij wel in buitenspelpositie. De Graafschap kreeg ook een aantal kansen, maar die waren niet besteed aan Daryl van Mieghem, Sjoerd Ars en Myenty Abena.

Na een half uur viel dan toch de gelijkmaker. Elvio van Overbeek raakte de paal en de rebound was voor Youssef el Jebli. Kürsad Sürmeli profiteerde even later aan de andere kant bijna van geknoei in de Doetinchemse defensie. In de extra tijd van de eerste helft maakte El Jebli zijn tweede doelpunt en zette De Graafschap op voorsprong.

Achilles komt terug

Direct na de rust zorgde Burak Uguz voor de 2-2, hij plaatste de bal keurig in de hoek en verschalkte keeper Agil Etemadi. Mark Diemers zette de Superboeren na een dik uur echter weer op voorsprong. Hij scoorde met een schuiver van afstand.

Versteegen, de uitblinker aan Groesbeekse kant, probeerde daarna met een vernuftig stiftje Etemadi opnieuw te kloppen, maar die kon nog net zijn hand tegen de bal zetten. Fabian Serrarens zette na een kleine zeventig minuten de eindstand op het bord. Na een voorzet van Anthony van den Hurk knikte hij gemakkelijk raak en maakte de 4-2.