Bloemen voor omgekomen fietser in Harderwijk

Foto: Omroep Gelderland

HARDERWIJK - Op de plaats waar maandagavond in Harderwijk een fietser is doodgereden is een kleine bloemenzee ontstaan. Ook liggen er veel steunbetuigingen.

Bij een boom op de Hoofdweg liggen meerdere bossen bloemen. Op de kaartjes staat geschreven 'Rust zacht, lieve Remco'. De 35-jarige Remco uit Harderwijk fietste maandagavond over de Hoofdweg toen hij werd geschept door een auto. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar dat mocht uiteindelijk niet helpen. De man overleed onderweg naar het ziekenhuis. Getuigen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. De automobilist is aangehouden, hij is zijn rijbewijs kwijt. Doodrijder is 20-jarige man, rijbewijs afgepakt

