Foodwatch: NVWA moet weg bij Economische Zaken

ARNHEM - Voedselwaakhond Foodwatch is een e-mailactie gestart om ervoor te zorgen dat in een volgend kabinet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder het ministerie van Volksgezondheid komt te vallen. Nu valt de NVWA nog onder het ministerie van Economische Zaken. Hierdoor staat volgens Foodwatch de voedselveiligheid niet altijd voorop omdat economische belangen zwaarder wegen.

'Het is belangrijk dat de voedselveiligheid en de gezondheid van de burgers gegarandeerd wordt door een onafhankelijke toezichthouder', legt Corinne Cornelisse van Foodwatch op Radio Gelderland. 'Doordat de NVWA onder het ministerie van Economische Zaken valt is deze daar niet toe in staat, omdat de bedrijfsbelangen mee moeten wegen. Daardoor komt de gezondheid van de burger op de tweede plaats en dat is onacceptabel.'

Luister hier het hele interview met Corinne Cornelisse:

Fipronilcrisis

Volgens Foodwatch is het laatste voedselschandaal, de fipronilcrisis bij pluimveehouders, een goed voorbeeld van het falen van het toezicht op de voedselveiligheid. 'De consument is veel te laat ingelicht over de veiligheid van de eieren. De NVWA gaf eerst aan dat we gerust eieren konden eten, maar gaf later aan dat pas een paar dagen later zou blijken of onze eieren een te hoge doses fipronil zouden bevatten.'

Eerder uitte Pieter van Vollenhoven - de voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid en voormalig leider van de Onderzoeksraad voor Veiligheid - kritiek op de NVWA. Hij vindt dat de autoriteit er een potje van maakt en maakt zich daarom zorgen over de voedselveiligheid in Nederland, vertelde hij in het AD.

Kritiek

De NVWA krijgt al langer kritiek dat ze het economische belang te veel laat meewegen in haar beleid, met het gevaar dat dit ten koste gaat van de gezondheid van consumenten. Die kritiek kreeg het onder meer bij de Salmonellabesmetting in 2012, de Q-koortsuitbraak en het paardenvleesschandaal.

Foodwatch roept nu de politiek op om ervoor te zorgen dat er een onafhankelijke toezichthouder komt die het publieke belang altijd voorop stelt. 'We krijgen veel bijval voor onze actie. Inmiddels hebben we al 3700 handtekeningen verzameld. Als dit zo doorgaat, komen we op een aantal waardoor we de politiek zeker kunnen overtuigen.'