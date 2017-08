'Ik probeerde hem nog stabiel te leggen', buurman noemt muurincident een ongeluk

ARNHEM - Een man en zijn dochter komen een jaar geleden onder een muur terecht. Ze raken gewond, de man zelfs zwaargewond. Een ongeluk of een moedwillige actie? Woensdag stond de buurman terecht, want hij wordt ervan verdacht de muur opzettelijk te hebben omgeduwd.

Volgens de advocaat van verdachte K., mr. Goris, is het gewoon een ongeluk. Op 4 augustus 2016 wil verdachte K. een muur in de achtertuin in Ede verwijderen die ook dient als zijmuur van een schuur, als hij ziet dat het misgaat.

'Ik riep nog: pas op! naar de buurman en zijn dochter. Daarna viel de muur om en klom ik van de shovel af. Toen ik om de hoek keek zag ik'... even houdt de verdachte zijn adem in. Hij probeert zijn verhaal te vertellen maar is nog steeds behoorlijk onder de indruk van het incident.

'Ik probeerde hem stabiel te leggen'

'Ik zag de dochter van mijn buurman B. onder het puin liggen. Toen ik verder keek, zag ik buurman B., de vader van het meisje, er ook helemaal onder liggen. Ik probeerde het puin zo snel mogelijk van hem af te halen en hem stabiel te leggen', snikt de verdachte, die ontkent met de shovel in de buurt te zijn geweest op het moment dat de muur omviel. 'Ik ben die dag wel met de shovel bezig geweest maar niet bij die muur' aldus de verdachte.

Het is duidelijk dat de hele zaak diepe indruk maakt op zowel de verdachte als de slachtoffers. Bij de verklaring van de verdachte zijn de slachtoffers de zaal uitgestuurd omdat zij ook zullen worden gehoord als getuigen. De advocaat van de verdachte verklaart dat het een complexe zaak is, maar ergens ook niet. 'Ik blijf bij het standpunt dat het een noodlottig ongeluk is.'

Volgens het OM is er sprake van schuld. Door met de shovel tegen de muur aan te rijden, of door roekeloos gedrag doordat er teveel puin tegen de muur lag.

Slachtoffers

Een jaar later heeft het slachtoffer nog steeds last van het incident. Hij heeft twaalf weken moeten revalideren in revalidatiekliniek Klimmendaal. Hij loopt nog steeds moeilijk en ook het moment dat hij in de rechtszaal zit, moet hij op een zachtere stoel zitten omdat hij nog steeds veel last ondervindt van het incident. Het slachtoffer stelt zijn toenmalige buurman en verdachte K. aansprakelijk.

Ruzies

De buren hebben al langer conflicten. Ze konden het maar moeilijk eens worden over de muur in de achtertuin die op last van de gemeente moest worden weggehaald. K. zegt dat er al eerder werkzaamheden zouden zijn verricht door het slachtoffer die de muur in de achtertuin kwetsbaar zou hebben gemaakt.

Uitspraak

De rechter besluit de zaak aan te houden tot 8 november omdat een aantal getuigen in de zaak nog moet worden gehoord bij de rechter-commissaris. En dus blijft het voorlopig onduidelijk of het een ongeluk was of een moedwillige actie.