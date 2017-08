NVWA: 'Besmetting eieren niet al acht maanden bekend'

BARNEVELD - De NVWA ontkent dat er in november vorig jaar al weet was van de besmetting van fipronil op eieren. Dat meldt RTL Nieuws. De Belgische minister Denis Ducarme zei dat eerder vandaag tijdens een spoedbijeenkomst over de eiercrisis in Brussel.

De Belgische regering baseert dit op een rapport van de Belgische voedsel- en warenautoriteit, de FAVV. Die zouden per toeval in bezit zijn gekomen van twee memo's van de NVWA van juli dit jaar.

In dat document staat dat de melding al maanden bekend is. 'In november 2016 kwam voor het eerst een tip binnen bij de NVWA over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen.' Dat signaal is doorgegeven en er is advies aangevraagd. 'De conclusie van dit gesprek was, dat er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn bestond en er dus geen onmiddellijk optreden van de NVWA noodzakelijk was.'

Dertig Gelderse bedrijven zijn de laatste weken gesloten omdat er op de eieren fipronil is aangetroffen. Dat is gebeurd na een behandeling van het Barneveldse bedrijf ChickFriend.

Tegen RTL Nieuws zegt de NVWA dat er alleen bekend was dat fipronil gebruikt was bij het schoonmaken van stallen. Ook zou er toen geen enkel signaal zijn geweest dat de fipronil in de eieren terecht zou kunnen komen.

De Tweede Kamerfracties van het CDA, VVD, ChristenUnie en D66 hebben vragen gesteld, ze willen nog deze week antwoorden van het kabinet.