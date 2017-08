Man meldt zich in ziekenhuis met meerdere schotwonden

HARDERWIJK - Een 37-jarige Utrechter heeft zich dinsdagavond met schotwonden bij de Eerste Hulp van het ziekenhuis in Harderwijk gemeld. De politie heeft nog geen idee wat er precies is gebeurd.

De man werd rond 21.00 uur afgezet bij Ziekenhuis St. Jansdal. Hij had meerdere schotwonden en was zwaargewond. Hij is buiten levensgevaar.

Bestuurder reed weg

Waar de man is beschoten en waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De Utrechter werd in een personenauto naar het ziekenhuis gebracht, waarna de bestuurder wegreed.

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige waren van het schietincident of andere informatie hebben.