Regen aan vallende sterren verwacht komend weekend

WAGENINGEN - Bedenk maar vast een wens die je wil doen, want de kans op het zien van een vallende ster is groot de komende nachten. Met name komend weekend wordt een piek in de sterrenregen verwacht.

De nacht van zaterdag op zondag en ook de nacht van zondag op maandag geven de hoogste kansen om vallende sterren te zien. Voor en na de piek heb je nog steeds wel vallende sterren, alleen wat minder.

We noemen het vallende sterren, maar officieel gaat het om een Perseïden meteorenzwerm die langs de aarde trekt. Dat gebeurt iedere zomer.

De omstandigheden lijken goed

'Het lijkt erop dat beide nachten dit weekend droog blijven, dus dat is positief', zegt Moniek Wulms van MeteoGroup in Wageningen. Ook met de bewolking, of beter het gebrek daaraan, zit het goed. 'Het is nu nog te vroeg om aan te geven op welke momenten het in die nachten helder is, maar de kans is groot dat de sterren geregeld te zien zijn. En daarmee dus ook af en toe een meteoor. De temperatuur komt uit op een graad of 14 rond middernacht, dus echt koud is het niet.'

Tip: zoek een donker plekje op

Weervrouw Wulms tipt om zondagavond te gaan kijken tussen 23:00 en 24:00 uur. 'Zaterdag regent het eerst overdag, dus dan is het ook nog even de vraag hoe snel het opklaart, en dan is ’s nachts ook alles buiten nat.'

Het is handig om een plek op het platteland of in de natuur te zoeken, daar is de minste lichtverstoring. 'Vanaf je balkonnetje of in een stadstuin zie je een stuk minder of niets, afhankelijk van straatlantaarns en dergelijke in de buurt. En de maan verstoort al genoeg dit weekend, dus een donker plekje opzoeken is wel nodig.'

