Opgepast: blauwalg in vijver Nunspeet gevonden

Foto: ANP

NUNSPEET - Er is blauwalg gevonden in de vijver van het Oranjepark in Nunspeet. De alg kan klachten veroorzaken bij mensen en dieren. De gemeente gaat waarschuwingsbordjes plaatsen.

De alg vormt een dunne laag op het water en ontstaat bij warm weer in stilstaand water. Het Waterschap Vallei en Veluwe waarschuwt voor contact met het water: raak het niet aan en laat honden er niet van drinken. Opletten bij kinderen Mensen die in contact komen met het water kunnen huiduitslag en maag-darmproblemen krijgen. Bij huidirritatie wil een goede douche helpen. Wel is het oppassen bij kleine kinderen, omdat zij kwetsbaarder zijn en vaak meer binnenkrijgen. Dat geldt ook voor dieren die het water drinken. Zij kunnen ernstig ziek worden en er zelfs aan overlijden.