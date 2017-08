Meerdere inbraken gepleegd in Montferland

Foto: Regio8

ULFT - In Montferland zijn in korte tijd meerdere inbraken gepleegd. Dat gebeurde onder meer in schuren in Didam en Lengel.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

Zo werd in een schuur bij een woning aan de Landeweer in Didam in korte tijd tijd tweemaal ingebroken. Beide keren is er gereedschap meegenomen. Maandag werden er meerdere oplaadkabels van elektrische fietsen gestolen uit een schuur aan de Antoniusstraat in Lengel. De politie is op zoek naar meer informatie over de inbraken. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844. Daarnaast adviseert de politie om schuren ook overdag goed af te sluiten.



Foto: REGIO8