Provinciale partijen willen problemen pluimveehouders niet oplossen

ARNHEM - De provinciale partijen PvdA, CDA, D66 en SP zien geen directe rol voor de provincie Gelderland in de fipronilcrisis. De partijen reageren op een oproep van de ChristenUnie om de pluimveesector actiever te ondersteunen.

Eerder liet gedeputeerde Jan Markink (VVD) al weten geen directe rol voor de provincie te zien. Volgens de ChristenUnie is dat wel nodig. 'Dat hoeft niet door direct de portemonnee open te trekken', schrijft Statenlid Pieter Plug van de ChristenUnie. 'Dat kan ook door te lobbyen bij het ministerie en de schade voor de sector en export zoveel mogelijk te beperken.'

Zeker 30 Gelderse bedrijven hebben eieren geleverd die te hoge waarden fipronil bevatten. De schade loopt waarschijnlijk in de miljoenen euro's.

'Landelijke oplossing nodig'

De PvdA, CDA en SP vinden dat er een landelijke oplossing moet komen. 'De staatssecretaris is de eerst verantwoordelijke, hij heeft toezeggingen gedaan', zegt Harold Zoet, fractievoorzitter van het Gelderse CDA. 'Ik zou niet weten waar wij als provincie het geld vandaan moeten halen', gaat hij verder.

Ook de SP voelt niets voor financiële ondersteuning vanuit de provincie. Volgens fractievoorzitter Peter de Vos is het zelfs de vraag of de bedrijven überhaupt hulp moeten krijgen. 'Er geldt een bedrijfsrisico en misschien hebben we zelfs te maken met nalatigheid van de boeren', zegt hij.

D66 is terughoudend. 'Er komen elke dag nog feiten op tafel. Het is afwachten wie er verantwoordelijk is', zegt Statenlid Antoon Kanis. 'Maar ook wij zien weinig in staatssteun vanuit de provincie of de Tweede Kamer.'

Beter toezicht nodig

Over dat er beter toezicht op de voedselproductie moet komen, zijn de partijen het eens. 'Veilige voedselproductie is het allerbelangrijkste', benadrukken zij. 'Daarover heerst te veel onduidelijkheid', zegt CDA'er Zoet.

Peter Kerris van de Gelderse PvdA zegt daarnaast dat ondernemers een kans zouden moeten krijgen kleinschaliger te ondernemen om het risico op dit soort praktijken te verkleinen. 'Het is te makkelijk om weer een zak geld uit Den Haag of bij de provincie weg te slepen', legt Kerris uit. Dat kleinschaliger ondernemen vindt ook de SP een goed idee, als blijkt dat de boeren niet nalatig zijn geweest.

Zie ook: