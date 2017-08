Duo aangehouden om diefstal sieraden uit huis

VOORTHUIZEN - In Voorthuizen hield de politie dinsdagavond twee mannen aan. Een van hen werd betrapt toen hij over het erf rende van een woning. Ze worden verdacht van diefstal.

Een vrouw zag de man rennen en ging hem achterna. Hij stapte in een auto; het kenteken gaf de vrouw door aan de politie. Die hield de wagen elders staande. Een 39-jarige man uit Lelystad en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn aangehouden.

Ze worden ervan verdacht door een raam het huis in Voorthuizen te zijn binnengegaan, om daar sieraden te stelen. De politie onderzoekt nog of het duo ook in verband kan worden gebracht met andere zaken.