Nijmeegse huurders teleurgesteld: 'Nog twee winters in de kou'

NIJMEGEN - Huurders in de Nijmeegse buurt Zwanenveld 40e straten gaan via de huurcommissie een huurverlaging proberen af te dwingen. Dat doen ze omdat ze teleurgesteld zijn in verhuurder Portaal en vinden dat die weigert om de problemen aan te pakken.

Portaal gaat in 2018 en 2019 groot onderhoud plegen in de Nijmeegse buurt Zwanenveld 40e straten. De bewoners klagen steen en been over de staat van de buurt en de woningen. Ze overhandigden eind juni een vijftal eisen voor betere woningen. Ondertekend door meer dan 180 van de 260 huurders.

De huurders klaagden onder meer over de staat van onderhoud, tocht, vocht, schimmel en ratten die door hun achtertuinen struinen. Portaal liet in een brief aan de bewoners weten dat voorafgaand aan het in ontvangst nemen van de petitie gecontroleerd is in hoeveel gevallen er in de afgelopen jaren een melding is gedaan van vocht- of schimmelklachten. Het blijkt allemaal minder ernstig dan geschetst, zo schrijft Portaal: 'Dit blijken maar een beperkt aantal gevallen. Wij verwachten dan ook niet dat er structureel sprake is van vocht in de woninggevels.'

Groot onderhoud in 2018

Het onderhoud dat gepland staat is veel te laat, vinden veel bewoners. Ze worden daarin gesteund door de Nijmeegse afdeling van de Socialistische Partij. 'Portaal houdt opnieuw de huurders voor de gek. Sommige bewoners wachten al vier jaar op een nieuwe schuur', zegt Marloes Piepers van de SP Nijmegen. 'Portaal belooft van alles maar er zijn gezinnen die nog twee winters in de kou moeten zitten. Ook is het onbegrijpelijk dat Portaal geen dakisolatie wil aanbrengen.'

Niet eerder mogelijk

Portaal zegt dat het niet eerder mogelijk is om groot onderhoud te plegen. 'We moeten het werk aanbesteden bij een aannemer en die zijn op dit moment hartstikke druk.', zegt Simon de Ridder van Portaal. 'We moeten het werk inplannen en ook dat kost tijd. We kunnen ook niet al het werk tegelijk doen, omdat dat voor te veel overlast in de buurt zou zorgen. Bijvoorbeeld doordat alle bouwvakkers in dezelfde straten moeten parkeren.'

Meer ventilatie

Wel zegt de corporatie op korte termijn in een aantal woningen ventilatieroosters te zullen plaatsen. Tijdens het groot onderhoud worden nieuwe kozijnen met ventilatieroosters geplaatst. Volgens de woningcorporatie maakt dat het makkelijker om woningen goed te ventileren. Piepers: 'Schimmel op de muren los je niet op met een ventilatierooster in een kozijn.'

Ratten

Ook de ratten baren de bewoners zorgen. Portaal maakt binnenkort een schouw door de wijk om te kijken waar zwerfvuil ligt. 'We spreken bewoners dan ook aan als er zwerfvuil in de tuin ligt. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van bewoners en Portaal', aldus De Ridder.

De procedure voor de huurverlaging bij de huurcommissie dient binnenkort. Portaal zegt die procedure met vertrouwen tegemoet te zien.

