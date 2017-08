Vrouw op straat beroofd van telefoon

Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Een 54-jarige vrouw uit Nijmegen is woensdag vroeg in de morgen beroofd van haar telefoon. Dat gebeurde in haar woonplaats, in de Koningstraat.

De vrouw werd rond 05.30 uur vanachter vastgepakt door twee mannen. Een van hen griste de telefoon uit haar hand, waarna ze er te voet vandoor gingen. De vrouw raakte niet gewond. Omdat ze door de mannen vanachter belaagd werd, kon zij geen signalement geven. De politie komt graag met mensen in contact die denken vanochtend iets gezien te hebben.